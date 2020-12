Lirik dan Chord Lagu Pernah Kubaca Puisi Raja atau Kamulah Takdirku - Raffi Nagita, Viral di TikTok

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Pernah Kubaca Puisi Raja yang dinyanyikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Lagu Pernah Kubaca Puisi Raja berjudul asli Kamulah Takdirku yang dirilis 2015 lalu kini kembali viral di TikTok.

Berikut lirik lagu Pernah Kubaca Puisi Raja atau Kamulah Takdirku - Raffi Ahmad Nagita Slavina.

D Am

Pernah ku lihat lukisan cantik

A# D

Tujuh bidadari dari langit

Bm Em

Namun saat ku lihat dirimu

A D

Cantikmu mengalahkan semua

G Am

Pernah ku baca puisi raja

Cm G

Syairnya indah getarkan rasa

Em Am

Namun saat namamu disebut

D G

Ku tergetar jiwa penuh rasa

Em Am

Tuhan yang berikan rasa cinta

A F D

Rasa kasih sayang, hu uu..

[Chorus]

C D Bm Em

Buat apalah susah, cari kesana kesini

Am D Dm G

Sudah di depan mata, kamulah takdirku

C D

Tuhan ciptakan kamu

Bm Em

Tuhan ciptakan aku

Am G

Kita berdua

C D

diizinkan bersama dan bersatu.. selamanya..

G Am

Seperti embun mengerti pagi

Cm G

Seperti ombak paham samudra

Em Am

Kita yang beda t'lah disatukan

D G

Dengan kekuatan cinta kasih

Em Am

Jadilah kisah ini abadi

Am D Cm G

Kamulah takdirku

G Am

Seperti embun mengerti pagi

Cm G

Seperti ombak paham samudra

Em Am

Kita yang beda t'lah disatukan

D G

Dengan kekuatan cinta kasih

Em Am

Jadilah kisah ini abadi

A F D

Kamulah takdirku (Kamulah takdirku)

[Chorus]

C D Bm Em

Buat apalah susah, cari kesana kesini

Am D Dm G

Sudah di depan mata, kamulah takdirku

C D Bm Em

Buat apalah susah, cari kesana kesini

Am D Dm G

Sudah di depan mata, kamulah takdirku

C D Bm Em

Buat apalah susah, cari kesana kesini

Am D Dm G

Sudah di depan mata, kamulah takdirku

C D

Tuhan ciptakan kamu

Bm Em

Tuhan ciptakan aku

Am G

Kita berdua

C D

diizinkan bersama dan bersatu..

D G

Kamulah takdirku