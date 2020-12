Lirik dan Chord Lagu Perjalanan Berharga - Gisella Anastasia, Ribuan Hari Telah Kita Lalui

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Perjalanan Berharga yang dipopulerkan oleh Gisella Anastasia alias Gisel.

Lagu Perjalanan Berharga merupakans single yang dirilis pada Januari 2019.

Lagu ini merupakan ungkapan isi hati tentang perjalanan cinta Gisel dan mantan suami, Gading Marten.

Bukan hanya itu, lagu ini menjadi tanda permintaan maaf paling dalam dari Gisel.

[Intro]

C..D..G..Gsus4 G

G C

Ribuan hari telah kita lalui

Am D

Jutaan mimpi coba tuk di jalani

Bm Em

Tak pernah terbayangkan dibenakku

Am D

Jalan yang berbeda yang harus ditempuh..

G C

Bersamamu aku pernah bahagia

Am D

Disampingmu aku pernah bangga

Bm Em

Namun kenyataanya kini berbeda

Am D

Kau dan aku harus saling merelakan

C D

Bukan.. mauku sakiti hatimu

G D Em

Hanya.. kejujuran

C D

Yang larutkan semua semu



C D

Beribu maaf.. yang tak tersampaikan

Bm Em

Akan selalu ada di dalam dada

Am

Untuk setiap hati yang terluka

D G Gsus4 G

Untuk setiap harapan yang sirna..



[Reff]

C D

Namun semua.. akan indah ku percaya

Bm Em

Jalan terbaik yang ada di depan kita

Am

Terima kasih untuk semua

D

Yang dilalui bersama

G D Em

Untuk semua perjalanan berharga..

C

Let’s live this life

D

You always have a place in

G Gsus4 G

My heart..

[Musik]

C..D..Bm..Em..

Am..D..G..Gsus4 G

huuu...

[Reff]

C D

Namun semua.. akan indah ku percaya

Bm Em

Jalan terbaik yang ada di depan kita

Am

Terima kasih untuk semua

D

Yang dilalui bersama

G D Em

Untuk semua perjalanan berharga..

C

Let’s live this life

D

You always have a place

Em

Let’s live this life

D

You always have a place in

G C D G

..My heart..