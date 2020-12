Lirik dan Chord Lagu Baru Aku Tau Cinta itu Apa - Indah Dewi Pertiwi yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa - Indah Dewi Pertiwi, viral di TikTok.

Lirik dan chord lagu Baru Aku Tahu Cinta itu Apa sedang banyak diburu setelah menjadi lagu TikTok.

Lagu Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa merupakan single dalam album Hipnotis yang dirilis tahun 2010.

[intro] Am A# C F

Am A# C



Am A# C F

Ada saat mengakui

Am A# C

Kesalahan yang ku buat

Am A# C F

Ada saat ku mengerti

Am A# C

Setelah ku kehilangan



Gm Am

Senyummu air matamu

A# C A# C

Setiamu dulu ku hancurkan



[chorus]

F Cm Gm A#

Baru aku tahu sakit itu apa

F Cm Gm A#

Setelah kau bukan milikku

F Cm Gm A#

Baru aku tahu cinta itu apa

Am Dm Gm

Setelah kau hapus cintaku

A# C

Yang dulu dalam hatimu



[intro] Am A# C



Am A# C F

Kini saat ku belajar

Am A# C

Menghargai yang ku punya





Gm Am

Senyummu air matamu

A# C A# C

Setiamu dulu ku hancurkan



[chorus]

F Cm Gm A#

Baru aku tahu sakit itu apa

F Cm Gm A#

Setelah kau bukan milikku

F Cm Gm A#

Baru aku tahu cinta itu apa

Am Dm Gm

Setelah kau hapus cintaku

A# C

Yang dulu dalam hatimu



[solo] Dm Gm C

Dm Gm A# C

F Cm Gm A#m





[chorus]

F Cm Gm A#

Baru aku tahu sakit itu apa

F Cm Gm A#

Setelah kau bukan milikku

F Cm Gm A#

Baru aku tahu cinta itu apa

Am Dm Gm

Setelah kau hapus cintaku

Am

cintaku

A#m C

cintaku Yang dulu dalam hatimu





[ending] Am A# C F

Am A# C