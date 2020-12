Komentar Genit Arya Saloka di Foto Dian Sastro Bikin Fans Patah Hati: Mas Al Mulai Meresahkan

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Heboh pemeran Aldebaran, Arya Saloka meninggalkan komentar genit di foto Dian Sastro.

Dikethui, Arya Saloka memang mengidolakan sosok Dian Sastro semasa muda.

Alhasil, komentar genit Arya Saloka tersebut membuat sejumlah penggemarnya patah hati.

Adegan Aldebaran dan Andin di Sinetron Ikatan Cinta RCTI. (Instagram)

Semenjak menjadi idola baru kaum hawa, aktivitas Arya Saloka selalu menjadi sorotan warganet.

Termasuk aktivitasnya di dunia maya, melalui instagramnya @aryasaloka.

Seperti baru-baru ini, Arya Saloka membuat penggemarnya heboh bukan main.

Hal ini dibuktikan Arya Saloka dengan komentar yang ia tuliskan di unggahan Dian Sastro pada Kamis (24/12/2020).

"Quick last minute run to the restaurant for take outs.

"Quick last minute run to the restaurant for take outs.

Make up game strong today," tulis Dian Sastro di akun @therealdisastr