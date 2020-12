Chord Lagu Seberapa Pantas - Sheila On 7 Viral di TikTok, Seberapa Pantaskah Kau Untuk Ku Tunggu

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Seberapa Pantas dari Sheila On 7 yang viral di TikTok.

Langsung saja ini chord gitar Seberapa Pantas - Sheila On 7 :

Intro: C

C Em

Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu

Am Em

Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan

Dm Em

Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku

Dm Bb C

Mampukah kita bertahan disaat kita jauh

C Em

Seberapa hebat kau untuk ku banggakan

Am Em

Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu ku andalkan

Dm Em

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang

Dm Bb C

Sanggupkah kau meyakinkan disaat aku bimbang

Reff:

F

Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu

Em

Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku

Dm Am

Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka

F

Celakanya hany kaulah yang pantas untuk ku banggakan

Em

Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan

Dm Am

Diantara pedih aku selalu menantimu

C Em

Seberapa hebat kau untuk ku banggakan

Am Em

Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu ku andalkan

Dm Em

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang

Dm Bb C

Sanggupkah kau meyakinkan disaat aku bimbang

Musik: Am

Am C D Am F E Dm Am

F Bb F Bb

F Bb

Mungkin kini kau telah menghilang tanpa jejak

F Bb

Mengubur semua indah kenangan

F Bb

Tapi aku selalu menunggumu disini

Gm C

Bila saja kau berubah pikiran

Am F G

Hoooooo......he......he......