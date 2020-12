Chord dan Lirik Lagu Istana Bintang - Setia Band Kunci Am, Disaat Kuterjatuh Semua Menghilang~

Berikut chord dan lirik lagu Istana Bintang - Setia Band dengan kunci dasar Am.

Lagu Istana Bintang - Setia Band dirilis pada 2014 lalu

Berikut chord dan lirik lagu Istana Bintang - Setia Band selengkapnya.

Am….Em….F….C [2x]

Am Em F C

disaat kuterjatuh semua menghilang

Am Em F G

disaat kuterluka kamu dimana..oo.oo….

Am Em F C

disaat kubahagia semua mendekat

Am Em F G

disaat kuberada kamu setia….

Dm Am

menangis nangis sendiri

Dm Am

tak ada yang menemani

Dm Am

kucoba bangkit sendiri

G

sakitpun tetap sendiri….

Reff

C G

biarkan…orang tertawa

Am Em

mencaci juga menghindar

F C

ku akan terus menggenggam

G

menggapai bintang….