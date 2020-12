Chord dan Lirik Lagu Bertaut - Nadin Amizah 'Keras Kepalaku Sama Denganmu'

SURYA.co.id, - Berikut Chord dan Lirik Lagu Bertaut yang dipopulerkan oleh Nadin Amizah.

Nadin Amizah adalah penyanyi atau penulis lagu asal Indonesia kelahiran 28 Mei 2000.

Mengawali karir di usia yang cukup muda, Nadin Amizah mulai eksis pada tahun 2017 silam.

Saat itu, ia masih berumur 17 tahun dan membawakan lagu single All Good.

Lagu Bertaut menjadi salah satu lagu terbaru yang dibawakan oleh Nadin Amizah.

Video Klip Bertaut sendiri telah diunggah di kanal Youtube dan telah ditonton oleh lebih dari 7 juta orang.

Berikut Chord dan Lirik Lagu Bertaut yang dibawakan oleh Nadin Amizah.

Chord Bertaut - Nadin Amizah

Intro: C C/B Am F Fm C

Verse 1:

C C/B Am

Bun hidup berjalan seperti bajingan

F Fm C

Seperti landak yang tak punya teman

C C/B Am

Ia menggonggong bak suara hujan

F Fm C

Dan kau pangeranku mengambil peran

C C/B Am

Bun kalau saat hancur ku disayang

F Fm C

Apalagi saat ku jadi juara

C C/B Am

Saat tak tahu arah kau di sana

F Fm C

Menjadi gagah saat ku tak bisa