Lirik dan Chord Lagu Selamat Jalan - Tipe X yang Viral di TikTok, Banyak Sudah Kisah yang Tertinggal

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Selamat Jalan yang dinyanyikan oleh grup band Tipe X dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Selamat Jalan - Tipe X banyak diburu netizen.

Lagu ini di TikTok lebih dikenal dengan liriknya yang berbunyi Banyak Sudah Kisah yang Tertinggal.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Tipe X - Selamat Jalan, Banyak Sudah Kisah yang Tertinggal Kau Buat Jadi Satu Kenangan'

[Intro] Am C Am C 2x

Am

Terlalu lama engkau tergenang

C

Hancurkan diri kian jauh tenggelam

Am

Lelah mencoba tuk lepaskan beban

C G F Am

Kau beli mimpi semu tak berarti sendiri

G F E

Tak mampu kau beranjak pergi

[int] Am C Am C

Am

Jalan yang panjang nanar kau tatap

C

Tak lagi peduli semua yang terjadi

Am

Semakin dalam larut anganmu melayang

C

mimpimu hadirkan sebuah penantian

G F Am

Alunan hampa ajak kau bernyanyi

G F G

Akhirnya kau pun pergi tak kembali

[chorus]