Chord dan Lirik Lagu Sampai Akhir - Judika feat Duma Riris Kunci C, Selama Nafasku Masih Berdesah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan kunci gitar Sampai Akhir - Judika feat Duma Riris.

Lagu Sampai Akhir - Judika feat Duma Riris dirilis pada 2013 dan masih banyak dinyanyikan hingga kini.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Sampai Akhir - Judika feat Duma Riris selengkapnya.

Intro:

C Am

F G C G

C Am

Kasih ku berjanji selalu menemani

F Dm G

Saat kau bersedih saat kau menangis

F C

Aaa.. kan ku jaga

F Dm G C

Aaa.. segenap cinta yang ada untukmu

#chorus:

C Am

Selama nafasku masih berdesah

Dm F G

Dan jantungku terus memanggil indah namamu

C Am

Takkan pernah hati ini mendua

F G C

Sampai akhir hidup ini

C Am

Kasih ku berjanji selalu menemani

F Dm G

Saat kau bersedih saat kau menangis

F C

Aaa.. kan ku jaga

F G

Aaa.. segenap cinta yang ada

F C

Aaa.. percayalah

F Dm G F

Aaa.. satu cintaku untukmu

[chorus]

C F

Selama nafasku masih berdesah

Dm F G

Dan jantungku terus memanggil indah namamu

C Am F

Takkan pernah hati ini mendua

Dm Em F

Sampai akhir hidup ini

Dm F-Am-G

Sampai akhir

C

hidup ini