Lumbung Pangan Jatim Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Sembako selama Natal dan Tahun Baru 2021

SURYA.co,id | SURABAYA - Lumbung Pangan Jatim menjadi andalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan juga stabilitas harga sembako selama masa pandemi hingga saat ini di momen peringatan hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru 2021.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahunnya, jelang Natal dan juga Tahun Baru (Nataru) menjadi momen terjadinya inflasi dan kenaikan harga sejumlah bahan pokok tertentu. Seperti harga telur ayam, daging ayam, beras, dan juga gula.

Namun tidak demikian di tahun 2020. Lewat Lumbung Pangan Jatim, jelang nataru, harga sembako masih stabil dan bahkan dijual di bawah harga pasar.

Misalnya, untuk gula pasir dijual di Lumbung Pangan Jatim dengan harga Rp 11.200, daging ayam utuh dengan harga Rp 27.000, bawang putih Rp 25.000 per kilogram, minyak goreng mulai Rp 13.000 per liter, dan beras permium mulai Rp 49.500 per lima kilogram.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok Jatim selama nataru aman dan stoknya melimpah. "Stok bahan pokok di Jawa Timur aman dan melimpah. Tidak perlu menimbun, karena semua aman," kata Khofifah.

Bahkan, untuk harga bahan pokok tersedia di Lumbung Pangan Jatim ini sudah sangat murah dan bisa dipesan dari seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Pemprov Jatim memberikan subsidi untuk pengiriman pembelanjaan ke seluruh wilayah di Jatim. Baik yang belanja lewat website, lewat COD by WA, lewat drive thru, dan juga melalui BUMDes.

"Gratis ongkir (ongkos kirim) kita berikan sejak pertama kali dibuka di bulan April 2020, hingga sekarang, belanja di sini gratis ongkir, dan berlaku satu harga. Orang Magetan belanja di Lumbung Pangan, harganya sama dengan yang belanja dari sini," katanya.

Ditegaskan gubernur perempuan pertama Jatim yang menggagas Lumbung Pangan Jatim ini, ada banyak metode untuk bisa memenuhi kebutuhan logistik gratis ongkir Lumbung Pangan Jatim.

Pertama, untuk layanan COD lewat Whats App di nomor 08113340033. Dengan layanan ini, masyarakat Jatim bisa pesan dulu, barang sampai, baru membayar tunai dan gratis ongkir.

Kedua, bisa lewat website dan aplikasi Lumbung Pangan Jatim, pemesanan dilakukan secara online dan bayar di depan melalui transfer bank. Semuanya sama, gratis ongkit.

Atau yang berikutnya, masyarakat bisa melakukan pembelanjaan dengan sistem drivethru tanpa mengantre, atau juga bisa berbelanja langsung. Semua katalog sembako dan juga harga bisa dilihat di lumbungpanganjatim.com.

"Jadi, masyarakat Jawa Timur yang membutuhkan sembako, logistik di liburan nataru, tidak perlu khawatir lagi, semua tersedia melimpah, tak perlu takut kehabisan, dan tidak perlu menimbun. Harganya lebih murah, dan gratis ongkir," tegas Khofifah.

Serap Produk Petani

Sejauh ini, program Lumbung Pangan Jatim telah mampu meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Masyarakat bisa mendapat bahan pokok dengan harga terjangkau.

Tidak hanya itu, dalam penyediaan sembakonya, selama ini Lumbung Pangan Jawa Timur menyerap produk dari petani. Pemerintah memberikan subsidi bukan hanya dari ongkir saja, melainkan memberikan subsidi ongkos angkut dari produsen hingga ke outlet di Jatim Expo hingga ke tangan masyarakat. (fz/fatimatuz zahroh)