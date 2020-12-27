Chord dan Lirik Lagu
Chord dan Lirik Lagu Deeper - Pamungkas: 'I’m Falling so Hard into You'
Simak Chord dan Lirik Lagu Deeper yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pamungkas.
Kompas.com
Chord Deeper - Pamungkas
Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu Deeper yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pamungkas.
Lagu Deeper dirilis pada tahun 2020.
Menjadi track kelima dalam album, Solipsism, Deeper menjadi salah satu lagu populer dari Pamungkas di Spotify.
Adapun, di kanal Youtube, video lagu Deeper telah ditonton sebanyak 500ribu kali, sedangkan di Spotify telah didengarkan sebanyak 5,7 juta kali.
Bberikut Chord Deeper yang dinyanyikan oleh Pamungkas.
Chord Deeper - Pamungkas
[Intro]
Am7 D7 Gmaj7 (4x)
[Verse 1]
Am7 D7 Gmaj7
I didn’t know much about love
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Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Adrianus Adhi