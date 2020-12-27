Breaking News:

Chord dan Lirik Lagu

Chord dan Lirik Lagu Deeper - Pamungkas: 'I’m Falling so Hard into You'

Simak Chord dan Lirik Lagu Deeper yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pamungkas. 

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Deeper - Pamungkas: 'I’m Falling so Hard into You'
Kompas.com
Chord Deeper - Pamungkas 

Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu Deeper yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pamungkas. 

Lagu Deeper dirilis pada tahun 2020.

Menjadi track kelima dalam album, Solipsism, Deeper menjadi salah satu lagu populer dari Pamungkas di Spotify.

Adapun, di kanal Youtube, video lagu Deeper telah ditonton sebanyak 500ribu kali, sedangkan di Spotify telah didengarkan sebanyak 5,7 juta kali.

Bberikut Chord Deeper yang dinyanyikan oleh Pamungkas.

Chord Deeper - Pamungkas

[Intro]

Am7 D7 Gmaj7 (4x)

[Verse 1]

                           Am7              D7      Gmaj7
I didn’t know much about love

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Chord dan Lirik Lagu
Chord dan Lirik Lagu Deeper
Chord Deeper
pamungkas
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Berita Terkait :#Chord dan Lirik Lagu
Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
Video Pilihan
Video Detik-detik Pria Paruh Baya Lempar Bom Molotov ke Masjid di Cengkareng, Aksinya Terekam CCTV
Video Detik-detik Pria Paruh Baya Lempar Bom Molotov ke Masjid di Cengkareng, Aksinya Terekam CCTV
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan