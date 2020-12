Lirik dan Chord Lagu Tonight You Belong to Me - Eddie Vedder yang Viral di TikTok

Eddie Vedder. Inilah lirik dan chord lagu Tonight You Belong to Me

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Tonight You Belong to Me - Eddie Vedder.

Simak chord dan lirik lagu Tonight You Belong to Me yang dinyanyikan oleh Eddie Vedder, kini versi remix nya viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Tonight You Belong to Me - Eddie Vedder banyak diburu netizen.

[Verse 1]

D D7

I know (I know) you belong

G Gm

To somebody new

D

But tonight

A D A

You belong to me



[Verse 2]



D D7

Although (although) we're apart

G Gm

You're a part of my heart

D

But tonight

A D D

You belong to me

[Bridge]

Gm

Wait down by the stream

How sweet it will seem

D E7

Once more just to dream in

A A7

The moonlight

[Verse 3]

D

My honey I know

D7

With the dawn

G Gm

That you will be gone

D

But tonight

A D Gm

You belong to me

D

But tonight

A7 A

You belong

D

To me