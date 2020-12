Lirik dan Chord Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu (TTM) - Nella Kharisma Kunci Am, Aku Ra Iso Lali 

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu yang dinyanyikan Nella Kharisma.

Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu (TTM) - Nella Kharisma sudah dirilis sejak 2017 lalu dan belakangan ini kembali hits.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu (TTM) - Nella Kharisma selengkapnya.

[Intro] Am

Am Em

Kowe tau ning uripku..

F C

Tansah ono ning atiku..

Dm

Ra bakal luntur sak durunge

E

Janur kuning melengkung..

Am Em

Opo kowe ra kelingan..

F C G

Mbiyen mlaku bebarengan..

Dm F

Ibarat langit karo rembulan

E Am

Tresnaku ra bakal ilang.. sayang..

Am Em F

Duh kowe cah ayu isih urip ono ning atiku

C Dm

Aku raiso lilo lungomu ra bakal tak tompo

E

Koyo gedening ombak segoro ning laut kae

Am

Pesisir pasir putih sing tau dadi seksine

Em F

Nalikone iseh urip madep manteb bebarengan

C

Janji-janji palsumu saiki dadi kenangan

Dm

Putih-putih rembulan, padang-padange lintang

E

Tiada yang lain cintaku untukmu sayang

F G

Aku ra iso lali

Em Am

Udan grimis sing dadi seksi

F

Durung sempet tak rabeni

G

Janjimu wis tok blenjani

[Back to *]

Am Em F

Saiki bubar cerito tresnoku tok gowo lungo

C

Janji jaman semono kowe bakal prasetyo

Dm

Aku ra iso lilo, sampeyan medot tresno

E

Manut karep wong tuo, nggandeng lanangan liyo

Am Em

Loro rasane ati, sampeyan ingkar janji

F C Dm

Mbrebes mili eluhku iki ra iso tak gondeli

E

Mung siji dongaku kowe bali marang awakku

bakal tak tunggu sak kuat-kuate atiku

F G

Aku ra iso lali

Em Am

Udan grimis sing dadi seksi

F

Durung sempet tak rabeni

G

Janjimu wis tok blenjani

[Back to * 3x]

Simak video Nella Kharisma menyanyikan lagu Tertimbun Masa Lalu berikut ini