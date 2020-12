Lirik dan Chord Lagu Kuyakin Bahagia - Rey Mbayang dan Dinda Hauw, Video Klip Trending Youtube

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Kuyakin Bahagia - Rey Mbayang dan Dinda Hauw.

Lirik dan chord lagu Kuyakin Bahagia yang dinyanyikan oleh Rey Mbayang dan Dinda Hauw dirilis Jumat (18/12/2020).

Kini video klip lagu Kuyakin Bahagia sudah ditonton sebanyak 1,5 juta kali dan masuk trending Youtube.

Intro :

C G F

Am G F

C G

cinta kamu datang

Am F

membawa berjuta mimpi

C G

yang dulu tak pernah kurasa

Am F

ini seperti nyata

Interlude:

Am G F

hu.. hu.. u uu..

Am G F

hu.. hu.. u uu..



C G

hadirmu memberi warna

Am F

hariku menjadi indah

C G

lepaskan semua luka

Am F

membawa berjuta bahagia

Am G

hanya kau yang mengerti

F G

menyentuh relung hatiku