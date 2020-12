Biodata Jonas Rivanno Suami Asmirandah yang Jadi Ayah Tepat di Hari Natal, Ternyata Lulusan ITS

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Jonas Rivanno, suami artis Asmirandah yang baru saja menjadi ayah tepat di hari Natal.

Diketahui Asmirandah melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Chloe Emanuelle Van Wattimena, Jumat (25/12/2020).

Jonas Rivanno dan Asmirandah sudah menanti kehadiran buah hati mereka selama 7 tahun.

Asmirandah dan Jonas RIvanno diketahui menikah pada 22 Desember 2013 silam.

Kebahagiaan mereka sekarang lengkap dengan kehadiran sang buah yang lahir tepat di hari Natal, Jumat (25/12/2020).

Arti nama Chloe Emanuelle Van Wattimena sendiri adalah dia anak perempuan yang bersinar karena Tuhan bersamanya.

"All glory be to God for His perfect grace.

Today on December 25, 2020 our first daughter is born.

Please welcome,

Chloe Emanuelle Van Wattimena

(Means She who shines because God is with her)

3,34 kg

48 cm

We’d like to thank our families and friends for praying with us and sharing this joy. May God bless you all.

Jonas Rivanno & Asmirandah," tulis Andah lagi.

Pasangan ini juga langsung membuatkan akun Instagram untuk putri mereka dengan akun bernama @chloeemmanuellevanwattimena.

Akun Instagram yang baru dibuat sehari lalu itu sudah difollow hampi 2 Ribu followers saat artikel ini ditulis.