Sosok Arsya Wijaya yang Akan Diceraikan Jane Shalimar Setelah 10 Bulan Menikah, Ini Pekerjaannya

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Inilah sosok Arsya Wijaya, suami Jane Shalimar yang akan digugat cerai setelah 10 bulan menikah.

Kabar keretakan rumah-tangga ini terungkap setelah beredar foto tanda tangan Jane Shalimar pada surat kuasa pengacara .

Surat kuasa ini digunakan Jane Shalimar untuk melayangkan gugatan cerainya terhadap Arsya Wijaya ke pengadilan agama dalam waktu dekat ini.

Lewat unggahan di akun Instagram Story @janeshalimar_1, Jane Shalimar mengatakan kondisinya saat ini baik-baik saja.

"Thank u for all your concern. Sampai saat ini keadaanku alhamdulillah sehat walafiat," tulis Jane Shalimar dikutip Warta Kota, Jumat (25/12/2020).

Jane Shalimar masih berada di Jakarta, namun sedang tidak bersama Arsya Wijaya.

"Alive and well bersama keluarta tercinta di rumah dan di Jakarta," tulisnya.

Jane Shalimar hanya meminta doa supaya permasalahannya rumah-tangga dengan Arsya Wijaya bisa segera berakhir dan menemui titik terang.

"Mohon doanya agar semua permasalahan cepat selesai dan berjalan baik," tulis Jane Shalimar yang menikah dengan Arsya Wijaya pada Februari 2020.

Pengacara Ramdan Alamsyah membenarkan telah diminta Jane Shalimar membantu menyelesaikan kisruh rumah-tangga.