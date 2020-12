Lirik dan Chord Lagu Dokter Cinta - Dewi Dewi Viral di TikTok, 'Mama Tolonglah Aku Sedang Bingung'

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Dokter Cinta dari Dewi Dewi kali ini viral di TikTok.

Lagu ciptaan Ahmad Dhani itu punya lirik 'Mama Tolonglah Aku Sedang Bingung'.

Langsung saja ini lirik dan chord lagu Dokter Cinta" dari Dewi Dewi:

Intro : Em

Em

Mama tolonglah aku sedang bingung

Bm

Pusing kepalaku memikirkan dia

A Am Em

Aku yg selalu terus disakitinya

Em

Dia tak tampan, tak juga rupawan

Bm

Dia tak juga bergelimang harta

A Am Em

Oh tapi mengapa gayanya seperti superstar

Reff

Em

Mama, mama, mama

Bm

Tolonglah aku yg sedang bingung

Am

Kurasakan virus2 cinta

Em

Kubutuh dokter cinta

Em

Papa, papa, papa

Bm

Inikah yg dinamakan cinta

Am

Mengapa sakit yg kurasakan

Em

Kubutuh dokter cinta

Em

Oh mengapa ini harus terjadi

Bm

Kepada aku yg mencintaimu

A Am

Oh celaka jika lelaki

Em

Seperti kamu sudah tak setia

Em

Oh papa tolonglah aku

Bm

Laki-laki yg seperti apa lagi

A Am Em

Yang begini saja sudah menyakitkan hati

Em

Oh mama tolonglah aku

Bm

Perempuan mana yg tak sakit hati

A Am Em

Biar sang kekasih tak jadi kekasih hati