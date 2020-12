Lirik dan Chord Lagu Perfect - Ed Sheeran Viral di TikTok Versi Koplo Remix, I Found a Love for Me

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak chord dan lirik lagu Perfect yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran, kini versi koplo remix nya viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Perfect - Ed Sheeran banyak diburu netizen.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Jateng dalam artikel 'Lirik Lagu dan Chord Gitar Perfect Ed Sheeran'

G Em

I found a love for me

C D

Darling just dive right in, and follow my lead

G Em

Well I found a girl beautiful and sweet

C D

I never knew you were the someone waiting for me

G

Cause we were just kids when we fell in love

Em C G D

Not knowing what it was, I will not give you up this ti-ime