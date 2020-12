Lirik dan Chord Lagu Natal di Hatiku - Nikita ft Wawan YAP, 'Natal Tak Akan Berarti Tanpa Kasih-Mu'

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Natal di Hatiku yang dipopulerkan oleh Nikita ft Wawan YAP.

Lirik dan chord lagu Natal di Hatiku sedang banyak diburu jelang Hari Natal pada Jumat, 25 Desember 2020.

Verse:

C Dm C/E Am G C

Se - per - ti pa - lu - ngan

F C/E Dm G

Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan

C Dm C/E F Fm

Se - per - ti emas kemenyan dan mur

C D G

Biar hidupku berkenan pada-Mu

Chorus:

C G/B Am Em F

Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu

Dm G

Lahir di hatiku

C G/B Am Em F

Hanya bersama-Mu Yesus kurasakan selalu

Dm G C

Indahnya Natal di hatiku

Bridge :

F G/F E Am

Bersama paduan suara surga kubernyanyi

F G Am

Kemuliaan di tempat Maha Tinggi

F G/F E Am

Dan damai sejahtera di antara manusia

F Dm G

Yang hidupnya berkenan kepada-Mu