Lirik dan Chord Lagu Kutukan Mantan Viral di TikTok, 'Kutukan Mantan Masih Teringat Jelas'

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Kutukan Mantan dari Angelbert_Rap yang viral di TikTok.

Capo di fret 3

(Intro) Am F C G

Am F C G

Am F C G

Am F C G

Am F

tidur malam minum es teh satu gelas..

C G

ingat mantan punya juga berkelas..

Am F

dingin malam smakin suasananya ganas..

C G

kutukan mantan masih teringat jelas..

Am F

tipis manis ku coba gas gas elus elus

C G

pegang pegang sambil cubit gemes gemes

Am F

ku rindukan suasana cair seperti es

C

masih teringat kutukan

G

mantan oh memang jelas

(Chorus)

Am F

kutukan mantan tak bisa di hiraukan

C G

ku teringat saat kita berdua..

Am F

mesra mesraan sambil pegangan tangan..

C G

ku tetap mengenang kutukan sang mantan..

(Int.) Am... Am...

Am F

paku paku seng, paku lima dalam kayu

C G

ingat dulu mantan bilang i love you..

Am F

bercanda kita tertawa sambil rayu rayu

C G

kata kata manis, semanis madu..

Am F

tidur malam minum es teh satu gelas..

C G

ingat mantan punya juga berkelas..

Am F

dingin malam smakin suasananya ganas..

C G

kutukan mantan masih teringat jelas..

Am F

tipis manis ku coba gas gas elus elus

C G

pegang pegang sambil cubit gemes gemes

Am F

ku rindukan suasana cair seperti es

C

masih teringat kutukan

G

mantan oh memang jelas

(Chorus)

Am F

kutukan mantan tak bisa di hiraukan

C G

ku teringat saat kita berdua..

Am F

mesra mesraan sambil pegangan tangan..

C G Am

ku tetap mengenang kutukan sang mantan..

(Outro) Am F C G

Am F C G Am