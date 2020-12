Danastri Cookies dan Tanflorenza Hadirkan Hampers Kenangan Manis di Penghujung Tahun

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menutup tahun 2020, Danastri Cookies bekerja sama dengan Tanflorenza hadirkan hampers manis dengan memadukan brownies dan hiasan bunga premium.

Owner Danastri Cookies Delya Oktovie mengaku, ini menjadi kolaborasi kedua yang dilakukan bersama Tanflorenza.

"Untuk yang kali ini, sebetulnya lebih fokus pada perayaan Natal, tapi nggak menutup kemungkinan juga dapat dikirim ke orang-orang tersayang untuk menyambut tahun baru," ujarnya.

Pada tahun 2020, hampers mulai banyak diminati masyarakat sebagai media penghubung karena tidak bisa bertemu secara langsung. Maka, Delya dan Owner Tanflorenza Rintan Putri berinisiatif membuat hampers yang dapat mengingatkan tentang kenangan manis.

"Kami melihat, pada tahun 2020 ini sudah banyak hal tidak menyenangkan yang dialami masyarakat. Maka, kami memilih menghadirkan hampers dengan nuansa kenangan manis," imbuh Delya.

Biasanya, ketika berbicara mengenai kenangan manis, sebagian masyarakat akan mengingat momen saat jatuh cinta.

Hal itu pun yang kemudian menjadi inspirasi Delya dan Rintan memberi nama paket hampers mereka. Di antaranya, Crush, Date, Be Mine dan Yours Truly.

"Spesialnya lagi, pada hampers kali ini kami betul-betul menghadirkan varian toping terbaru untuk brownies, seperti varian Sphere Brownies atau brownies bulat. Serta Le Chèile Brownies atau dikenal sebagai Mixed Brownies yang best-seller di Danastri Cookies," jelas Delya.

Sementara itu, paket paling spesial dari hampers bertema "Your Sweetest Christmas" ini adalah paduan antara Frozen Brownies yang dibalut dark dan white chocolate dengan paket bunga yang sedang high-demand di kalangan masyarakat seperti, bunga anggrek.