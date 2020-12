Chord Lagu Kasmaran - Evie Tamala Viral di TikTok, Tatapanmu Senyumanmu

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Kasmaran dari Evie Tamala yang sedang viral di TikTok.

[BASS INTRO]

A G# G F#

Am......

Am..Dm..C..Am...Am......

Am, Am-G, G-F, F-E

E –F-G-Am



Am-Am-Am

Tatapanmu...

C-B-Am

Senyumanmu...

Am......... Dm

Tiada pernah aku lupakan...

G

Bisikanmu.. suaramu....

Am

Merdu merayu menggoda

E-F G-Am Am

Tiada siang... tiada malam

Dm

Raut wajahmu slalu terbayang

G

Beginilah oh rasanya

Am

pabila sedang kasmaran....

[MUSIK]

Am...D

Am-B-C-D-E

[*]

Am Dm

Jatuh cinta berjuta rasa

G C B-C D-E

Ada rindu bila tak jumpa....

Am Dm

Jatuh cinta berjuta rasa

G C

Ingin slalu mesra berdua

Am G

Bersamamu aku bahagia

G Am

Kepadamu ku kan setia

[MUSIK]

Am..Dm...E..F...G Am

Am...F...Dm...E....[2X]



Am......

Am..Dm..C..Am Am......

Am, Am-G, G-F, F-E

E –F-G-Am

Am-Am-Am

Kemarilah...

C- B-Am

oh sayang ku..

Am....... Dm

Jangan kau jauh jauh dariku

G

Bernyanyilah..bersamaku...

E Am

Dalam irama yang syahdu

E-F G-Am Am

Tatapanmu senyumanmu

Dm

Tiada pernah aku lupakan

G

Bisikanmu... suaramu.....

Am

Merdu merayu menggoda

[BACK TO] : [*] 2X

[OUTRO] :

Am..Dm...E..F...G

Am