Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Figurinha belakangan viral di TikTok.

Lagu ini dibawakan Douglas dan Vinicius serta Mc Bruninho.

Ini lirik dan chord lagu Figurinha, lengkap terjemahan selengkapnya.

C D Em

Será que da pra consertar aquele erro que eu cometi

C D

Desculpe se eu te fiz chorar, minha

Em

intenção é só te ver sorrir

C D

Eu preciso sofrer pra parar de ser besta

Em

De querer te ver só de segunda a sexta

C. D

Pra no final de semana, eu te dar perdido e

Em

os contatinho me chamar

C

Mas o idiota aqui,

D Em

Nunca ta contente com o que tem na mão

C

Mas quando te vi partir,

D Em

Levou um pedaço do meu coração

C D

Ficar sem você minha figurinha,

Bm Em

Que completa o álbum da minha vida

C

É ganhar na loteria,

D Em

Ficar milionário e perder tudo no outro dia

(Na parte do Bruninho sobe um Tom, vai para D)

Terjemahan bahasa Indonesia

Apakah mungkin untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat itu?