Lirik dan Chord Lagu Tanya Hati - Pasto, 'Aku Memang Bukan Manusia Sempurna' Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Tanya Hati dari Pasto yang viral di TikTok.

Liriknya 'Aku Memang Bukan Manusia Sempurna, Tapi Ku Layak Di Cinta'.

Langsung saja ini lirik dan chord lagu Tabya Hati.

[interlude] C Bm Em D

C Bm Em

G

Tuhan tolonglah

D/F# Em

Hapus dia dari hatiku

C

Kini semua percuma

Bm

Tak kan mungkin terjadi

Am D

Kisah cinta yang selalu aku banggakan

G

Kau hempas semua

D/F# Em

Masa yang tercipta untukmu

C

Tanpa pernah melihat

Am

Betapa ku mencoba

F D

Jadi yang terbaik untuk dirimu

[chorus]

G D Em

Oh mengapa tak bisa dirimu

D C Bm Am D

Yang mencintaiku tulus dan apa adanya

G D Em

Aku memang bukan manusia sempurna

D C Bm Am

Tapi ku layak dicinta karena ketulusan

D Bm Em Am

Kini biarlah waktu yang jawab semua

D

Tanya hatiku

[interlude] C Bm Em D

C Bm F D

C

Tanpa pernah melihat

Am

Betapa ku mencoba

F D

Jadi yang terbaik untuk dirimu

[chorus]

G D Em

Oh mengapa tak bisa dirimu

D C Bm Am D

Yang mencintaiku tulus dan apa adanya

G D Em

Aku memang bukan manusia sempurna

D C Bm Am

Tapi ku layak dicinta karena ketulusan

D Bm Em Am D

Kini biarlah waktu yang jawab semua

G D Em

Oh mengapa tak bisa dirimu

D C Bm Am D

Yang mencintaiku tulus dan apa adanya

G D Em

Aku memang bukan manusia sempurna

D C Bm Am

Tapi ku layak dicinta karena ketulusan

D Bm Em Am D

Kini biarlah waktu yang jawab semua

Em Am

waktu yang jawab semua

D G

Tanya hatiku