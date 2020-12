Lirik dan Chord Lagu Are You With Me - Lost Frequencies yang Viral di TikTok, I Wanna Dance by Water

Video klip Lagu Are You With Me - Lost Frequencies yang viral di TikTok. Lirik dan chord lagunya ada di artikel ini

SURYA.co.id - Simak chord dan lirik laguAre You With Me yang dinyanyikan oleh Lost Frequencies dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Are You With Me - Lost Frequencies banyak diburu netizen.

[Intro]

Em C G D

[Verse]

Em C

I wanna dance by water 'neath the Mexican sky

G D

Drink some Margaritas by a string of blue lights

Em C

Listen to the Mariachi play at midnight

G D Em C G D Em C G

Are you with me, are you with me

D Em C G D Em C G

Are you with me

D

Are you with me

[Interlude]

Em C G D x2 (faded vocals in the background that step-by-step enters)

[Verse]

Em C

I wanna dance by water 'neath the Mexican sky

G D

Drink some Margaritas by a string of blue lights

Em C

Listen to the Mariachi play at midnight

G D Em C G D Em C G

Are you with me, are you with me

D

Are you with me

Em C

I wanna dance by water 'neath the Mexican sky

G D

Drink some Margaritas by a string of blue lights

Em C

Listen to the Mariachi play at midnight

G D

Are you with me, are you with me

Em C

I wanna dance by water 'neath the Mexican sky

G D

Drink some Margaritas by a string of blue lights

Em C

Listen to the Mariachi play at midnight

G D

Are you with me, are you with me

[Outro]

Em C G D

