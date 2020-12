Chord dan Lirik Thank God Its Christmas - Queen 'My Friend the World Will Share This Special Night'

SURYA.co.id, - Simak Chord dan lirik lagu Thank God It's Christmas yang dinyanyikan oleh grup band rock terkenal asal Inggris, Queen.

Queen menjadi salah satu grup band iconic pada awal pertengahan tahun 1970an hingga akhir 1980an.

Menjadi salah satu grup musik asal Inggris tersukses, Queen yang digawangi oleh Freddie Mercury sebagai vokalis terus merilis lagu-lagu terbaik.

Tak ketinggalan, Queen juga ikut meramaikan perayaan natal pada akhir tahun dengan merilis lag Thank God It's Christmas pada 1984 silam.

Berikut Chord dan Lirik lagu Thank God It's Christmas yang dinyanyikan oleh Queen.

Chord Thank God It's Christmas - Queen

(G C G C G C G Em Am)

Oh my love we've had our share of tears



Oh my friend we've had our hopes and fears



G D G D G D C

Oh my friends it's been a long hard year



Am

But now it's christmas



C

Yes it's christmas



D#

Thank God it's christmas



(G C G C G C G Em Am)

The moon and stars seem awful cold and bright



Let's hope the snow will make this christmas right

G D G D G D C



My friend the world will share this special night

Am



Because it's christmas

C

Yes it's christmas



D#

Thank God it's christmas



G D Em E

For one night



A E

Thank God it's christmas yeah



A

Thank God it's christmas



C

Thank God it?s christmas



D C

Can it be christmas?



D C

Let it be christmas



D A

Every day



( G C G C G C G Em Am)

Oh my love we?ve lived in troubled days



Oh my friend we have the strangest ways



G D G D G D G C

All my friends on this one day of days

Am

Thank God it's christmas

C

Yes its christmas

D#

Thank God it?s christmas

G D G C D G

For one day



C

Thank God it?s christmas

C7 G



Yes its christmas



C



Thank God it?s christmas



C7 G



Oooh yeah



C



Thank God it?s christmas

G



Yes yes yes yes it?s christmas

G7 C



Thank God its christmas



G C G C C7 G

For one day A very merry christmas to you all