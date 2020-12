Lirik dan Chord Lagu Ibu - New Sakha Viral di TikTok Hari Ibu, Oh Ibuku Engkaulah Wanita

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Ibu yang dinyanyikan New Sakha.

Lagu Ibu viral di TikTok di momen spesial Hari Ibu 22 Desember 2020.

Berikut lirik dan chord gitar Lagu Ibu - New Sakha

Intro : Am Em D E

Am G Am G

F E

Am G F Dm

C G D C

.

Am

Sebening Tetesan Embun Pagi

C G

Secerah Sinarnya Mentari

Dm Am

Bila Ku Tatap Wajahmu Ibu

E

Ada Kehangatan Di Dalam Hatiku

.

Am

Air Wudhu Selalu Membasahimu

C G

Ayat Suci Selalu Di Kumandangkan

Dm Am

Suara Lembut Penuh Keluh Dan Kesah

E Am

Berdoa Untuk Putra Putrinya

.

Reff:

Am Dm

Oh Ibuku Engkaulah Wanita

E Am

Yang Ku Cinta Selama Hidupku

Dm Am

Maafkan Anakmu Bila Ada Salah

E Am

Pengorbananmu Tanpa Balas Jasa

.

Am Dm

Ya Allah Ampuni Dosanya

E Am

Sayangilah Seperti Menyayangiku

Dm Am

Berilah Ia Kebahagiaan

E Am

Di Dunia Juga Di Akhirat