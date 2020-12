Chord Lagu Mama Kaulah Bintang - Romaria Viral di TikTok, Mama Kau Bagai Bintang Terangi Hidupku

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Mama Kaulah Bintang dari Raomaria yang viral di TikTok.

Lagu ini banyak digunakan pada peringatan Hari Ibu, yang jatuh 22 Desember 2020 hari ini.

Liriknya, 'Mama Kaulah Bintang Terangi Hidupku'

Langsung saja ini lirik dan chord lagu Mama Kaulah Bintang dari Romaria.

(Intro)

F G Em A

Dm F Dm G

C Fm C G

C Em F G

bintang berkilau di langit

C Em F G

menerangi isi bumi ooh..

F G

mama kau bagai bintang

Em A

terangi hidupku

Dm G

dengan kasih sayangmu

C Em F G

gemerlap bintang yang terang

C Em F G

menerangi di hatiku

F G

mama kau bagai bintang

Em A

terangi hidupku

Dm G

dengan kasih sayangmu

(Chorus)

C

mama kaulah bintang

Fm

yang terang benderang

Em

dengan tulus cinta

F

memberi setiap

Am

hal yang indah..

G F

yang ada di dunia

Em Dm

untuk membuat diriku

G

jadi anak yang bahagia

C

mama kaulah bintang

Fm

yang terang benderang

Em

dengan tulus cinta

F

memberi setiap

Am

hal yang indah..

G F

yang ada di dunia

Em Dm

untuk membuat diriku

G C

jadi anak yang bahagia

(Interlude)

D F Fm C G

Am -G-D/F# Bb G

F G

mama kau bagai bintang

Em A

terangi hidupku

Dm G

dengan kasih sayangmu

(Chorus)

C

mama kaulah bintang

Fm

yang terang benderang

Em

dengan tulus cinta

F

memberi setiap

Am

hal yang indah..

G F

yang ada di dunia

Em Dm

untuk membuat diriku

G

jadi anak yang bahagia

C

mama kaulah bintang

Fm

yang terang benderang

Em

dengan tulus cinta

F

memberi setiap

Am

hal yang indah

G F

yang ada di dunia

Em Dm

untuk membuat diriku

G F

jadi anak yang bahagia

(Outro)

F G Em A

Dm F Dm G C