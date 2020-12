Alasan Lesti Kejora Masuk 5 Besar Wanita Tercantik Dunia Terungkap, Penyelenggara Geram Diprotes

SURYA.CO.ID - Akhirnya terungkap alasan Lesti Kejora menjadi urutan kelima sebagai wanita tercantik di Dunia versi Top Beauty World.

Namun, prestasi Lesti Kejora tersebut diwarnai protes dari warganet yang menyerbu akun Top Beauty World di media sosial.

Hal ini lantas membuat penyelenggara geram hingga melakukan klarfikasi dan mengungkap alasan Lesti Kejora pantas mendapatk gelar tersebut.

Diwartakan sebelumnyam Top Beauty World (TB World) baru saja mengumumkan hasil survei tahunannya melalui Twitter.

Top Beauty World mengumumkan daftar The Most Beautiful Women of 2020 pada Minggu (20/12/2020).

Menariknya, Lesti Kejora berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Pedangdut berusia 21 tahun itu berada di urutan 5 dan mendapatkan 9148 poin, selisih 1 poin dari Yoona SNSD yang berada di urutan 4.

Lesti Kejora juga berhasil mengalahkan sejumlah selebriti papan atas dunia seperti Lisa BLACKPINK, Emma Watson, Selena Gomez hingga Angelina Jolie.

Hasil dari survei tersebut sontak menuai beragam reaksi dari warganet.

Tak sedikit warganet terkejut melihat Lesti Kejora menempati peringkat 5 dan melayangkan protes ke penyelenggara.