Lirik Lagu Wenak - Kazamahusein Viral di TikTok, I Don't Want Drama Only Want to Live My Life 

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Wenak - Kazamahusein yang viral di TikTok.

Lagu Wenak - Kazamahusein menuai pujian karena berhasil menggabungkan lagu modern dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Jawa.

Langsung saja, berikut lirik lagu Wenak - Kazazmahusein selengkapnya.

Wenak - Kazamahusein

Heyy, Kazama Husein

Wenak

Ey rekam bos

Meh tak post iki

yoyoyoyo

One, fire up my phone (my phone)

I'm on that TikTok fame sh*t

Two, pick a song that grooves

Fools keep on pickin' on me

Its bull its bull

Transition

Flick of hair cost a million

I'm that new thing and that's on you

Zoom zoom zomm (aye aye aye)

I don't want drama only want to live my live

On my terms mama it's the path I decide

There'll be no comma imma ride it till i die

The name's Kazama you can find me when you're high