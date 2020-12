Lesti Kejora Masuk Daftar Wanita Tercantik di Dunia, Senyumnya Beda Setelah Rapikan Gigi Gingsul

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Nama Lesti Kejora semakin moncer, setelah dinobatkan menjadi perempuan tercantik nomor urut lima di dunia.

Penghargaan itu diberikan oleh TB Top Beauty World, saat merilis daftar 100 pesohor wanita tahun 2020 versi mereka.

Sebelum penghargaan itu, Lesti Kejora ternyata mengaku telah melakukan perawatan kepada giginya. Senyum Lesti tampak beda setelah merapikan gigi gingsul miliknya.

Dalam sebuah akun YouTube cumicumi.com, Lesti Kejora mengungkap alasannya merapikan gigi.

Rencana merapaikan gigi itu bahkan sudah direncanakannya sejak 2018.

"Dedek memutuskan atas bawah, Dedek sekarang gendut, hampir 50 kg. Jadinya bisa membantu proses Dedek diet," kata Lesty, dikutip Surya.co.id dari YouTube Cumicumi.com, Senin (21/12/2020).

"Ini sebenarnya rencana 2018, Dedek masih yang bawah dulu cuma bertahan 6 bulan, karena sakit banget nggak makan. 2019, Dedek rontgen terus bermasalah soal gingsul. Tapi nunggu dulu karena takutnya berpengaruh ke nyanyi dan segala macam. Pas kemarin Dedek ada waktu istirahat lebih (efek sakit), jadinya Dedek memutuskan pasang kawat gigi atas bawah," tambahnya.

Wanita Tercantik

Ilustrasi - Lesti Kejora (YouTube TB World)

Melansir Kompas.com, dalam daftar The 100 Most Beautiful Women of 2020, ada satu nama yang cukup menarik perhatian karena bertengger di posisi lima besar, yakni Lesti Kejora.