Chord Lagu Sisa Sisa Cinta - H Ona Sutra Viral di TikTok, 'Bila Menatapmu Hatiku Tak Menentu'

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Sisa Sisa Cinta dari H Ona Sutra yang viral di TikTok.

Chord berikut untuk alat musik ukulele.

Intro: C Em F C

C Em

Bila menatapmu

F C

Hatiku tak menentu ho..ho..

C Em

Bila kita jumpa

F C

Berdebar dalam jiwa

Dm C

...mengapa ini terjadi

Dm C

...sungguh aku tak mengerti

Em F C

Sedangkan kita sudah berpisah

C Em

Bila menatapmu

F C

Hatiku tak menentu ho..ho..

C Em

Bila kita jumpa

F C

Berdebar dalam jiwa

Musik: Em F Dm G C

Dm C

Em F C

Reff:

C

Cinta yang dulu pernah bersemi

F Dm C C F C

...Sekian lama pergi kini datang lagi

C

Mungkin disana masih ada cinta

F Dm C

...mungkin disini masih ada cinta

Em F C

...sisah sisah cinta di dalam dada..

C Em

Bila menatapmu

F C

Hatiku tak menentu ho..ho..

C Em

Bila kita jumpa

F C

Berdebar dalam jiwa

Musik: Em F Dm G C

Dm C

Em F C