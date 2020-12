Chord dan Lirik Lagu We Wish You a Merry Christmas, 'Good Tidings we Bring to You and Your Kin'

Chord We Wish You A Merry Christmas

SURYA.co.id, - Berikut chord dan lirik lagu We Wish You a Merry Christmas yang menjadi salah satu lagu yang sering dinyanyikan pada hari raya natal.

Hari raya natal tinggal menghitung hari.

Beberapa rekomendasi lagu populer untuk menyambut Hari Raya Natal tentu menjadi hal yang dicari untuk saat ini.

Natal tahun ini akan jatuh pada hari Jumat (25/12/2020) mendatang.

Salah satu lagu untuk menyambut Hari Raya Natal adalah lagu We Wish You a Merry Christmas.

Lagu We Wish You a Merry Christmas sangat cocok untuk dinyanyikan bersama keluarga dalam menyambut natal tiap tahun.

Adapun, Video lirik lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Christmas Songs and Carols - Love to Sing dan telah ditonton lebih dari 91 juta kali.

Berikut Chord dan Lirik Lagu We Wish You a Merry Christmas.

Chord We Wish You a Merry Christmas

[Verse 1]