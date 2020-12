Majelis Wali Amanat ITS Tetapkan Anggota Baru Periode 2021-2026

Prof Nuh saat memimpin Rapat Pleno pemilihan anggota untuk periode 2021-2026 secara hybrid (luring dan daring) di Ruang Sidang Senat, Gedung Rektorat ITS, Sabtu (19/12/2020)

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Masa bakti Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengadakan Rapat Pleno pemilihan anggota untuk periode 2021-2026.

Rapat ini dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) di Ruang Sidang Senat, Gedung Rektorat ITS, Sabtu (19/12/2020) sore.

Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA, Ketua MWA ITS periode kepengurusan 2016-2021, menjelaskan rapat ini diadakan karena sebentar lagi kepengurusannya akan berakhir pada Januari 2021 mendatang.

Oleh karena itu, Rapat Pleno ini bertujuan memilih nama-nama yang diusulkan untuk menjadi anggota MWA ITS periode berikutnya.

"Proses pemilihan anggota MWA ITS ini berdasar pada Peraturan MWA ITS Nomor 5 Tahun 2016 serta telah melewati proses dan mekanisme yang berlaku,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini.

Disebutkan Prof Nuh, proses dan mekanisme itu misalnya pada tahapan penjaringan bakal calon. Dari unsur dosen, departemen melakukan rapat untuk menentukan dua orang calon anggota MWA yang paling banyak diusulkan.

Kemudian departemen menyampaikan hasil rapat dengan menyerahkan nama kedua orang calon tersebut kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA ITS

Lebih lanjut, Nuh menerangkan bahwa komposisi MWA ITS terdiri dari unsur dosen sebanyak enam orang, unsur wakil masyarakat sebanyak empat orang, unsur tenaga kependidikan (tendik) sebanyak satu orang, unsur wakil mahasiswa sebanyak satu orang, dan unsur wakil alumni sebanyak satu orang.

Ada pula anggota ex officio yaitu menteri dan gubernur. "Tapi pada hari ini kami membahas dan memilih anggota non ex officio,” ujar Nuh yang juga memimpin jalannya Rapat Pleno.

Rapat Pleno yang berdasar pada musyawarah mufakat ini pun menghasilkan nama-nama yang keluar dan terpilih sebagai anggota MWA ITS periode 2021-2026.