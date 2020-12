Kumpulan Gambar Ucapan Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020, Cocok Jadi Status Whatsapp (WA) dan IG

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Beberapa gambar ucapan selamat Hari Ibu di dalam artikel ini bisa dijadikan status di Whatsapp (WA), instagram, dan facebook.

Atau bisa juga dikirimkan ke ibumu via Whatsapp (WA) untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2020 mendatang.

Sekadar informasi, Hari Ibu selalu diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Dilansir dari Tribunnews dalam artikel '20 Gambar Quote Hari Ibu 22 Desember, Cocok untuk Update Status WhatsApp, Instagram dan Facebook'

1. "A mother's arms are more comforting than anyone else's." - Princess Diana

(Lengan seorang ibu lebih menghibur daripada siapapun)

2. "When your mother asks, 'Do you want a piece of advice?' It is a mere formality. It doesn't matter if you answer yes or no. You're going to get it anyway." - Erma Bombeck

(Ketika ibumu bertanya, 'Apakah kamu ingin nasihat?' Itu hanya formalitas. Tidak masalah jika Anda menjawab ya atau tidak. Anda akan mendapatkannya juga)

3. "Once you're a mom, you're always a mom. It's like riding a bike, you never forget." - Taraji P. Henson