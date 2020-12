Pertama Kali di Surabaya, Fashion Runaway di Atas Area Seluncur Es

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Untuk pertama kalinya di Surabaya, gelaran fashion show dilakukan di atas area seluncur es.

Acara Surabaya Fashion Festival (SFF) ini diadakan di area seluas 40 meter X 8 meter di wahana Wonderland on Ice Grand City Mall Surabaya.

Berlangsung selama tiga hari, yakni mulai Jumat (18/12/2020), hingga Minggu (20/12/2020). Acara ini memamerkan karya dari 21 perancang busana dari seluruh Indonesia.

"Kami mengadakan acara ini tepat bulan Desember, di mana sedang berlangsung event winter," ungkap penyelenggara acara dari Next Model Management, Nunky Putri, Sabtu (19/12/2020).

Setiap libur akhir tahun, Grand City Mall Surabaya selalu menghadiran wahana seluncur es. Oleh karena itu pihaknya mempunyai ide untuk menggabungkan wahana tersebut dengan fashion show.

"Terciptalah the first fashion runway on ice ini," tambah Nunky.

Bekerja sama dengan Grand City Mall dan LT Pro, Surabaya Fashion Festival ini mengusung tema Fashion Exploitation.

"Semua desainer bisa mengeksploitasi segala hal, mulai dari batik, denim, katun, semua dijadikan karya seni," ungkap Nunky.

Kebanyakan desainer memamerkan busana yang ready to wear, menigngat busana tersebut mengalami kenaikan permintaan selama pandemi.

"Harapannya kami bisa meningkatkan kembali perindustrian ekonomi kreatif yang sempat tidur. Melalui gelaran seperti ini, kami berharap pelaku kreatif tidak putus asa dan membuat produk lagi," tambahnya.