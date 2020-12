SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Utuh - Tangga yang viral di TikTok.

Lirik dan chord lagu Utuh milik Tangga sedang jadi sorotan setelah menjadi salah satu lagu TikTok.

**

C# D# C# D# F

C CMaj7

semakin ku ingkari, semakin ku mengerti

Dm Dm

hidup ini tak lengkap tanpamu

Gm Am A#

aku mengaku bisa

Gm Am A#m

tapi hati tak bisa

G# A#m D# G#

sesungguhnya ku berpura-pura

Fm A#m A#m D#

relakan kau pilih cinta yang kau mau

G# A#m F# F

sesungguhnya ku tak pernah rela

A#m Cm C# D#

karena ku yang bisa membuat hatimu utuh

C# D# F

C CMaj7

sakit yang ku rasa bukan karena dia

Dm Dm

tapi karena kau pilih cinta yang salah

Gm Am A#

aku mengaku bisa

Gm A#m D#

tapi hati tak bisa

G# A#m D# G#

sesungguhnya ku berpura-pura

Fm A#m A#m D#

relakan kau pilih cinta yang kau mau

G# A#m F# F

sesungguhnya ku tak pernah rela

A#m Cm C# A# D#m

karena ku yang bisa membuat hatimu utuh

D#m G# C# F#

ku akui sesungguhnya aku berpura-pura

D#m G# G#m C#

relakan kau pilih cinta yang kau mau

D#

dan aku tak kan bisa

G# A#m D#

tak bisa ku lihat engkau tersiksa

G#

disia-siakan cinta buta yang salah

Fm A# A#m

pulanglah kepadaku tempatmu di hatiku

D#

cintaku membuatmu utuh

G# A#m D#m F

sesungguhnya ku tak pernah rela

A#m Cm

karena ku yang bisa

C# Cm

hanya aku yang bisa

C# D#

membuat hatimu utuh

* End

C# D# C# D# G#