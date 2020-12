Lirik dan Chord Lagu Tiap Hari Bangka Dada Viral di TikTok, 'Welut Ka Welut Kang Copet Pet Copet'

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Lagu Tiap Hari Bangka Dada belakangan viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagu Tiap Hari Bangka Dada versi Jovita Aurel:

Am F

(welut welut kang copet..)

C G

(welut welut kang copet..)

Am F C G

Am F C G

Am

tiap hari bangka dada

F

percuma lai di ngana

C

lebih baik ba ilang

G

dari pada sakit hati

Reff (2x):

Am

welut welut kang copet

F

kang copet copet

C

kang copet kang copet

G

welut welut welut kang copet

Am

welut welut kang copet

F

kang copet copet

C

kang copet kang copet

G

welut welut welut kang copet

Am F C G

Am F C G

Am

tiap hari bangka dada

F

percuma lai di ngana

C

lebih baik ba ilang

G

dari pada sakit hati