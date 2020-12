Lirik dan Chord Lagu Sayang - ADA Band, 'Hapuskan Air Mata Basuh Luka'

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Sayang yang dipopulerkan ADA Band.

Lagu Sayang termasuk dalam album Romantic Rhapsody.

Album musik ketujuh karya ADA Band ini dirilis tahun 2006.

Sekedar informasi, ADA Band merupakan grup band yang berasal dari Jakarta, Indonesia.

G D Em C G

Hapuskan air mata basuh luka

D Em C G

Lupakan dia slamanya

D Em C G

Ku masih tetap disini bersama cinta

D Em C Am

Sejuta harap terpendam

Em D

Buka pintu hati, genggam tangan ini

C Am Bm

Rasakanlah cinta yang tlah lama ada

C Cm

Tersimpan di hati, untukmu hanya untukmu

[Reff]

Em C G D

Sayang berikanlah satu kesempatan

Em C G D

Wujudkan mimpi bersamamu

Em C G D

Manis kan kutuangkan seluruh cinta ini

Em C G D Em

Hanya padamu

G D Em C

Biarkan rasa ini menghampirimu

G D Em C

Suguhkan indahnya cinta ooo

G D Em

Berikan sebuah senyummu

C G D Em C Am

Sbagai tanda kau sambut cinta sepenuhnya

Em D

Buka pintu hati, genggam tangan ini

C Am Bm

Rasakanlah cinta yang tlah lama ada

C Cm

Tersimpan di hati, untukmu hanya untukmu

[Reff]

Em C G D

Sayang berikanlah satu kesempatan

Em C G D

Wujudkan mimpi bersamamu

Em C G D

Manis kan kutuangkan seluruh cinta ini

Em C G D Em

Hanya padamu

C

Simpan semua keraguan

Em D C

Satukanlah hati

Am

Suatu saat nanti

Gm F C

Mungkin kau sadari cintaku

[Interlude] Am Em Am Em 2x

[Reff]

Em C G D

Sayang berikanlah satu kesempatan

Em C G D

Wujudkan mimpi bersamamu

Em C G D

Manis kan kutuangkan seluruh cinta ini

Em C G D Em

Hanya padamu

[Coda]

Am Em Am Em 2x