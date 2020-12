Chord dan Lirik Lagu You Are So Beautiful - Joe Cocker Viral di TikTok, You are So Beautiful to Me

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu You Are So Beautiful - Joe Cocker yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu You Are So Beautiful - Joe Cocker banyak dicari semenjak viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Viral di TikTok, Ini Lirik dan Chord Lagu You Are So Beautiful - Joe Cocker'

G C Cm

You are so beautiful,

G

to me

C Cm

You are so beautiful,

G

to me

Dm G

Can't you see?

C B7

You're everything I hoped for,

Em A A7

you're everything I need

G G7 C Cm

You are so beautiful,

G

to me

