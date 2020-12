"Year on TikTok": Merayakan Video Favorit di Indonesia dan Melihat Tren Masa Depan

SURYA.CO.ID - TikTok, aplikasi video singkat dengan misi untuk membawa kebahagiaan, hari ini mengumumkan "Year on TikTok", sebuah koleksi video, musik, kreator, yang membawa senyuman dan memberikan inspirasi bagi kreativitas di komunitas TikTok sepanjang tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan terutama saat dunia menghadapi pandemi global, yang membawa pada pembatasan sosial serta rasa kehilangan, sarat dengan perjuangan masyarakat, dan ketidakpastian ekonomi. Namun, di tengah perubahan ini, ada satu hal yang tetap sama: hati, jiwa, kepedulian, dan kreativitas komunitas TikTok.

"Tujuan TikTok selama ini adalah menyatukan orang-orang untuk saling menginspirasi dan berbagi momen kebahagiaan. Sepanjang tahun ini, kami menyaksikan banyak momen seperti itu dan menemukan rasa kebersamaan meskipun banyak dari kita yang menghabiskan tahun ini dengan saling berjarak. Kami sangat bangga menjadi bagian dari komunitas ini dan berterima kasih pada kreator Indonesia yang memilih TikTok sebagai rumah untuk kreativitas mereka," kata Angga Anugrah Putra, Head of User and Content Operations,TikTok Indonesia. "Dengan meluncurkan "Year on TikTok" ini kami berharap pengguna dapat melihat secercah kebahagiaan di tahun ini dan menatap masa depan dengan optimis."

"Year on TikTok" bukan hanya untuk merayakan kreativitas tahun ini, tapi juga sebagai momentum untuk melihat ke tren masa depan, baik itu untuk brand, industri hiburan, atau bahkan pendidikan, dan melihat bagaimana TikTok bisa memainkan peranannya.

"TikTok berbeda dengan platform lain. TikTok menonjol karena ruang untuk hiburannya, dan siapa pun bisa menjadi kreator. Platform ini memungkinkan penggunanya untuk mengekspresikan diri secara autentik, dan dalam hitungan detik, mereka bisa menciptakan sesuatu yang unik, yang juga relevan dengan pengguna lain. Elemen-elemen ini yang menjadikan TikTok unik, sehingga daya tarik dan engagement-nya besar," kata Nadya Ardianti, Chief Client Officer, Kantar Indonesia. "Berdasarkan hasil interview Kantar dengan ahli di bidang media yang dirangkum di laporan "The Power of TikTok" menunjukkan bahwa TikTok bisa membantu brand untuk mencapai audience yang beragam dan tidak hanya bisa meningkatkan brand awareness, tapi juga bisa mendorong pembelian."

Dari industri musik, TikTok dikenal sebagai batu loncatan bagi penemuan musik viral, serta destinasi bagi musisi serta kreator yang ingin menunjukkan karya musik dan terhubung dengan audiens baru. "Di tahun 2021, TikTok akan memberikan panggung yang lebih besar bagi musisi profesional dan pemula. Hal itu sudah mulai terjadi sekarang, dan dengan inklusifitas yang ada di TikTok, beragam musik baru akan bergabung di sini. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke industri musik global," kata Christian Bong, pendiri komunitas musik Indomusikgram.

