Tiket Drive-In Senja Ludes Terjual di Kota Surabaya, 1.800 Kendaraan Penuhi Area Selama 8 Hari

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Resmi dibuka untuk umum, Kamis (19/11/2020) lalu, Drive-In Senja Surabaya mendapatkan respon positif dari warga Surabaya dan Jawa Timur.

Melalui siaran tertulis yang diterima SURYA.CO.ID, Kamis (17/12/2020), Katarsis Live sebagai pencetus hiburan baru dalam bentuk drive-in theater terkonsep pertama ini menyelenggarakan Drive-In Senja Surabaya selama dua pekan mulai tanggal Kamis (19/11/2020) sampai Minggu (29/11/2020) di Grand City Mall dan Convention Exhibition Surabaya.

Total 1.800 kendaraan beroda empat memenuhi area acara selama delapan hari penayangan.

Film-film terbaik dari Layar Ternama seperti The Greatest Showman, Crazy Rich Asians, dan Cek Toko Sebelah ditayangkan pada pekan pertama.

Lalu ada Malam Mencekam seperti The Exorcist, The Conjuring 2, Annabelle, dan The Purge pada pekan kedua.

Selain itu, ada pula kejutan yang disuguhkan kepada pengunjung pada saat Malam Mencekam yakni mendatangkan hantu-hantu yang bergentayangan selama pemutaran film berlangsung.

“Suasananya beda banget karena kita lebih dekat sama keluarga di dalam mobil dan ada yang jalan-jalan berusaha menakuti-nakuti," ujar Arumi Bachsin yang turut ikut menonton di Drive-In Senja.

Drive-In Senja didukung Gozco Land sebagai developer yang mempersembahkan grand product knowledge dari hunian terbaru, The Juanda.

Para agen-agen properti turut meramaikan acara tersebut untuk menjadi yang pertama mengetahui informasi mengenai The Juanda.

Para pengunjung yang hadir bahkan sempat membunyikan klakson secara bersamaan untuk memeriahkan suasana Grand PK The Juanda.

Setelah menyapa Alam Sutera, Bandung, dan juga Surabaya, Drive-In Senja akan melanjutkan kembali perjalanannya ke kota Bali.

Pemutaran film akan dilaksanakan mulai Selasa (22/12/2020) mendatang.

Masih banyak kejutan yang telah disiapkan Drive-In Senja untuk para penikmatnya.

Bagi masyarakat Indonesia yang rindu akan nonton film bersama keluarga, sahabat, atau komunitas, namun tetap ingin aman dan nyaman, Drive-In Senja menjadi pilihan yang tepat.

Berbagai informasi terbaru bisa diakses melalui akun Instagram @driveinsenja.