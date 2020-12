Injeksi Vitamin C untuk Tingkatkan Daya Tahan Tubuh di Estine Aesthetic Clinic Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Selain dari luar, meningkatkan daya tubuh juga harus dilakukan dari dalam. Ini supaya tubuh semakin kuat untuk melawan virus yang masuk.

Tidak hanya mengonsumsi asupan bergizi dan berolahraga, hal lain yang bisa dilakukan yakni injeksi vitamin C.

"Idealnya tubuh kita maksimal menerima vitamin C sebanyak 1000 mg per hari. Ini seusai standar dari WHO," ungkap dokter kecantikan Estine Aesthetic Clinic dr Cristopher MKes AAAM AIFO-K, Kamis (17/12/2020).

Tindakan injeksi vitamin ini membutuhkan waktu yang terbilang cepat, hanya sekitar lima menit. Karena aman, pasien dapat melakukan tindakan ini setiap hari.

"Tapi harus dipastikan kondisi organ dalamnya bagus seperti liver, ginjal, tidak bermasalah. Karena bahaya kalau misalnya ginjal overdosis vitamin," katanya ditemui di kliniknya yang berada di kawasan Mulyosari.

Selain meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin C bermanfaat merangsang produksi kolagen untuk mengencangkan kulit.

"Vitamin C dalam tubuh juga menghambat pembentukan pigmen melanin pada kulit," ujarnya.

Namun untuk dosis dapat dikurangi misalnya hanya 500 mg, tapi harus tetap diimbangi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti buah dan sayur serta menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Jadi meskipun ada kemungkinan kena virus, namun tubuh bisa melawannya karena mempunyai daya tahan tubuh yang kuat," ujar Christopher.

Injeksi vitamin C ini dapat dilakukan untuk orang dewasa dan harus dengan pengawasan dokter.