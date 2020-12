Chord Lagu Doa Untuk Kamu - Aviwkila Viral di TikTok, 'Tuhan Dia Sedang Berjuang, Jaga Dia'

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Lagu Doa Untuk Kamu dari Aviwkila belakangan viral di TikTok, liriknya 'Tuhan Dia Sedang Berjuang, Jaga Dia Lindungi Dia'.

Langsung saja ini chord lagu Doa Untuk Kamu Aviwkila lengkap lirik.

Intro

F Em D G

C

Ada resah dalam hati

Am

Takut yang tak terkendali

D

Dunia kita sedang

Dm G

Tak baik-baik saja..

C

Ini memang tidak mudah

Am

Namun kau tetap berjalan

D

Aku menunggumu

Dm G

Untuk segera pulang..

F Em

Jaga diri kuatkan hati

D

Tetap tersenyum



-Em F Em

Aku berdoa terus berdoa

D G

Untuk dirimu..

Reff :

C G

Tuhan dia sedang berjuang

Am Em

Jaga dia, lindungi dia

F Em

Karena ada yang menunggunya

D

Untuk pulang..

G C G

Kita memang sedang berduka

Am Em

Bukan berarti kita menyerah

F Em

Kita harus saling menjaga

D

Dan menguatkan..

G C

Hingga Tuhan menolong kita..