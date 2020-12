Chord dan Lirik Lagu Willow - Taylor Swift 'Wait for The Signal And I'll Meet You After Dark'

Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik lagu Willow, single terbaru milik penyanyi kenamaan Taylor Swift.

Taylor Swift kembali merilis lagu baru di penghujung tahun 2020 ini.

Penyanyi asal Amerika Serikat ini merilis lagu berjudul Willow.

Adapun video klip Willow telah diunggah di akun Youtube Taylor Swift pada tanggal 11 Desember 2020 silam.

Hingga artikel ini ditulis, video klip Willow telah ditonton lebih dari 30 juta orang.

Berikut SURYA.co.id merangkum Chord dan Lirik Lagu Willow yang dinyanyikan Taylor Swift

Chord dan Lirik Lagu Willow - Taylor Swift

[Intro]

Em D Em D

Em D C

[Verse 1]

Em D Em D

I'm like the water when your ship rolled in that night

Em D C

Rough on the surface but you cut through like a knife

Em D

And if it was an open/shut case

Em D Em

I never would've known from the look on your face

D C

Lost in your current like a priceless wine

[Chorus]

G D Am

The more that you say, the less I know

Em G

Wherever you stray, I follow

D Am

I'm begging for you to take my hand

Em

Wreck my plans, that's my man