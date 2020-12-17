Chord dan Lirik Lagu
Chord dan Lirik Lagu Willow - Taylor Swift 'Wait for The Signal And I'll Meet You After Dark'
Simak Chord dan Lirik lagu Willow, single terbaru milik penyanyi kenamaan Taylor Swift.
Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik lagu Willow, single terbaru milik penyanyi kenamaan Taylor Swift.
Taylor Swift kembali merilis lagu baru di penghujung tahun 2020 ini.
Penyanyi asal Amerika Serikat ini merilis lagu berjudul Willow.
Adapun video klip Willow telah diunggah di akun Youtube Taylor Swift pada tanggal 11 Desember 2020 silam.
Hingga artikel ini ditulis, video klip Willow telah ditonton lebih dari 30 juta orang.
Berikut SURYA.co.id merangkum Chord dan Lirik Lagu Willow yang dinyanyikan Taylor Swift
Chord dan Lirik Lagu Willow - Taylor Swift
[Intro]
Em D Em D
Em D C
[Verse 1]
Em D Em D
I'm like the water when your ship rolled in that night
Em D C
Rough on the surface but you cut through like a knife
Em D
And if it was an open/shut case
Em D Em
I never would've known from the look on your face
D C
Lost in your current like a priceless wine
[Chorus]
G D Am
The more that you say, the less I know
Em G
Wherever you stray, I follow
D Am
I'm begging for you to take my hand
Em
Wreck my plans, that's my man
Chord dan Lirik Lagu
Chord dan Lirik Lagu Willow
Chord Willow
Taylor Swift
Lirik Lagu Taylor Swift
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