Chord dan Lirik Lagu Tiap Hari Bangka Dada - Jovita Aurel Viral di TikTok, Welut Ka Welut Kang Copet

Simak lirik dan chord lagu Tiap Hari Bangka Dada - Jovita Aurel yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Tiap Hari Bangka Dada - Jovita Aurel banyak dicari semenjak viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya

Am F

(welut welut kang copet..)

C G

(welut welut kang copet..)

Am F C G

Am F C G

Am

tiap hari bangka dada

F

percuma lai di ngana

C

lebih baik ba ilang

G

dari pada sakit hati

Reff (2x):

Am

welut welut kang copet

F

kang copet copet

C

kang copet kang copet

G

welut welut welut kang copet

Am

welut welut kang copet

F

kang copet copet

C

kang copet kang copet

G

welut welut welut kang copet

Am F C G

Am F C G