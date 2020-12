Wuling Cortez CT Raih Penghargaan Best Medium MPV di GridOto Award 2020

SURYA.co.id | JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) melalui salah satu MPV andalannya kembali

mendapatkan apresiasi di dunia otomotif Tanah Air.

Cortez CT meraih dua penghargaan dalam acara GridOto Award 2020 yang digelar secara virtual melalui channel YouTube GridOto dan Otomotif TV, Selasa (15/12/2020).

Pada ajang penganugerahan yang bertemakan ‘Road to Electric Mobility’ ini, Gridoto.com memberikan gelar Best

Medium MPV dan Best Total Cost of Ownership di kategori Medium MPV kepada Wuling Cortez CT.

“Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh GridOto.com kepada Cortez CT, The New

Advanced MPV, sebagai Best Medium MPV dan Best Total Cost of Ownership di kategori Medium MPV," ujar Brian Gomgom selaku Media Relations Wuling Motors.

Pencapaian ini, lanjutnya, tentu mendukung pihaknya untuk terus memberikan yang terbaik bagi para pelanggan di Indonesia, baik dari segi produk, inovasi maupun layanan, sejalan dengan semangat Drive For A Better Life.

Proses pengujian dalam GridOto Award yang telah memasuki tahun ketiga ini dilakukan oleh tim GridOto.com

untuk segmen kendaraan roda dua dan roda empat.

Pengujian oleh GridOto.com dilakukan menggunakan beberapa faktor penilaian, mulai dari desain, fitur, performa, pengendalian, hingga konsumsi bahan bakar.

Sedangkan, untuk Best Total Cost of Ownership, tim GridOto.com turut memperhitungkan biaya perawatan,

konsumsi bahan bakar, sampai pajak kendaraan.

Mengenai spesifikasi Wuling Cortez CT, medium MPV ini menggunakan mesin 1.500 cc turbocharged yang

powerful dengan kompetensi menghasilkan daya maksimal 140 HP dan torsi 250 Nm.

Performa tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT yang halus dan responsif atau opsi transmisi manual 6 percepatan.