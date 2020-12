Lirik dan Chord Lagu Kamulah Takdirku - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Kamulah Takdirku - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Kamulah Takdirku - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina banyak dicari semenjak viral di TikTok.

[Intro]

D

D Am

Pernah ku lihat lukisan cantik

A# D

Tujuh bidadari dari langit

Bm Em

Namun saat ku lihat dirimu

A D

Cantikmu mengalahkan semua

G Am

Pernah ku baca puisi raja

Cm G

Syairnya indah getarkan rasa

Em Am

Namun saat namamu disebut

D G

Ku tergetar jiwa penuh rasa

Em Am

Tuhan yang berikan rasa cinta

A F D

Rasa kasih sayang, hu uu..

[Chorus]

C D Bm Em

Buat apalah susah, cari kesana kesini

Am D Dm G

Sudah di depan mata, kamulah takdirku

C D

Tuhan ciptakan kamu

Bm Em

Tuhan ciptakan aku

Am G

Kita berdua

C D

diizinkan bersama dan bersatu.. selamanya..

G Am

Seperti embun mengerti pagi

Cm G

Seperti ombak paham samudra

Em Am

Kita yang beda t'lah disatukan

D G

Dengan kekuatan cinta kasih

Em Am

Jadilah kisah ini abadi

Am D Cm G

Kamulah takdirku