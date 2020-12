Chord Lagu Serba Salah - Vita Alvia, 'Masa Gara Gara Masalah Sepele' Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Serba Salah dari Vita Alvia feat Mona Latumahina dan Cathy Rahakbauw.

Lagu ini viral di TikTok, liriknya yang viral 'Masa Gara Gara Masalah Sepele', langsung saja ini chord gitar Serba Salah selengkapnya.

Serba Salah - Vita Alvia

Intro: F Gm C G Am Em Eb Dm

C Am

Masa gara gara masalah sepele

G C Am

ko minta langsung minta putus ah pele

F G

Setiap hari ko tuduh sa

G C

Sayang sa juga manusia

F G

orang yang lihat sa ko marah sa

G F

orang yang naksir sa ko tuduh sa

F G

kalau baku percaya aman saja

G C

sa su jaga semua tolong percaya

[ Rap ]

C F G

Sa menyesal kasi kode IG

C Am

Ko buka DM DM langsung maki maki

F G

Saat sa HP miring padahal ko waiting

Eb c

pas savage ada salting masa ko pu muka muka garing

F G

Tu pele sayang winstrike itu

Em C

brat baru kenapa ko larang dalam hati sa pu chat

F

Dong Follow ko unfollow

G

sa akun ko yang galau

C

sa pu HP ko yang telepon

C

adu jeskon