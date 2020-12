Chord Lagu Selamanya Cinta - Yana Yulio, Trending Seusai Dibawakan Aldrin Indonesian Idol 2021

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Selamanya Cinta yang diciptakan oleh penyanyi Yana Yulio.

Lirik dan chord lagu Selamanya Cinta kembali trending setelah dibawakan oleh Aldrin, peserta Indonesian Idol 2021 di babak Showcase, Selasa (15/12/2020).

Lagu Selamanya Cinta dirilis tahun 1995, kemudian dibawakan kembali oleh grup musik D'Cinnamons pada 2007.

Berikut lirik dan chord lagu "Selamanya Cinta" dari Yana Yulio.

Am Dm

Di kala hati resah

G C E

S'ribu ragu datang memaksaku oooh

Am Dm

Rindu semakin menyerang

C F G Em A

Kalaulah aku dapat membaca pikiranmu

Dm A# F G

Dengan sayap pengharapanmu, ingin terbang jauh

Am Dm

Biar awanpun gelisah

G C

Daun daun jatuh berguguran

F G Em A

Namun cintamu kasih terbit laksana bintang

Dm A# F G

Yang bersinar cerah menerangi jiwaku

C Em

Andaikan ku dapat mengungkapkan

F C F C Dm

Perasaanku hingga membuat kau percaya

C Em

Akan kuberikan seutuhnya

F Em F Em Dm A# G

Rasa cintaku selamanya...selamanya

Am Dm

Biar awanpun gelisah

G C

Daun daun jatuh berguguran

F G Em A

Namun cintamu kasih terbit laksana bintang

Dm A# F G

Yang bersinar cerah menerangi jiwaku

Am C Em

Andaikan ku dapat mengungkapkan

F Em F Am Dm G

Perasaanku hingga membuat kau percaya

C Em F Em

Akan kuberikan seutuhnya, rasa cintaku

F Em Am Dm E Am G

Rasa cinta yang tulus dari dasar, Lubuk hatiku

Em G Em

Tuhan, jalinkanlah cinta

Dm Em A

Bersama, slamanya